



Лапид: банда расистов - против друзов, репатриантов из России и арабов



Лидер оппозиции и партии Еш Атид Яир Лапид яростно отреагировал на требование Оцма Йегудит объявить сионизм “высшей ценностью”.



Господин Лапид опубликовал заявление следующего содержания в Твиттере: "Банда расистов Бен Гвира хочет принять в воскресенье резолюцию кабинета министров против наших товарищей по оружию - друзов, против новых иммигрантов из России, против арабских граждан Израиля, включая тех, кто служит в силах безопасности. Это не патриотизм, не сионизм и даже не еврейство. Это вопиющий расизм, и это подарок сторонникам BDS. Я призываю Нетаниягу остановить это безумие".