



Лапид: 2024 год будет годом выборов

Следующий год будет годом выборов, заявил лидер оппозиции Яир Лапид, выступая 10 сентября на конференции Центров социальной справедливости.



"Таков план – мы свергнем правительство и построим хорошее и справедливое правительство, которое в корне изменит приоритеты в Израиле", – сказал он.



Лапид также резко отозвался о законопроекте, назвав его законом об уклонении от военной службы.



"Закон не может быть принят", – сказал он. "Харедим должны идти в армию, как наши дети, и должны работать, как все мы”.

