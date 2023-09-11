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Лапид: 2024 год будет годом выборов
11.09.2023 08:14 Наталья Богинская

Лапид: 2024 год будет годом выборов

Следующий год будет годом выборов, заявил лидер оппозиции Яир Лапид, выступая 10 сентября на конференции Центров социальной справедливости.

"Таков план – мы свергнем правительство и построим хорошее и справедливое правительство, которое в корне изменит приоритеты в Израиле", – сказал он.

Лапид также резко отозвался о законопроекте, назвав его законом об уклонении от военной службы.

"Закон не может быть принят", – сказал он. "Харедим должны идти в армию, как наши дети, и должны работать, как все мы”. 
 

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