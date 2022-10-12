Кыргызстан может стать оператором БПЛА Bayraktar Akinci - СМИ
Кыргызстан может стать оператором разведывательно-ударного БПЛА Bayraktar Akinci.
Об этом сообщает издание "Милитарный".
"Такие выводы можно сделать из публикации руководителя Государственного комитета национальной безопасности Республики Камчибека Ташиева", - пишет издание.
По данным "Милитарного", Ташиев посетил производственные мощности компании Baykar и опубликовал фото возле БПЛА.
"Akinci наш! Спасибо братскому народу!", - прокомментировал он фотографию.
Ранее Кыргызстан уже получил БПЛА Bayraktar TB2.