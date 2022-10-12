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Кыргызстан может стать оператором БПЛА Bayraktar Akinci - СМИ
12.10.2022 22:54 Ольга Белозерова

Кыргызстан может стать оператором БПЛА Bayraktar Akinci - СМИ

Кыргызстан может стать оператором разведывательно-ударного БПЛА Bayraktar Akinci.

Об этом сообщает издание "Милитарный".

"Такие выводы можно сделать из публикации руководителя Государственного комитета национальной безопасности Республики Камчибека Ташиева", - пишет издание.

По данным "Милитарного", Ташиев посетил производственные мощности компании Baykar и опубликовал фото возле БПЛА.

"Akinci наш! Спасибо братскому народу!", - прокомментировал он фотографию. 

Ранее Кыргызстан уже получил БПЛА Bayraktar TB2.

 

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