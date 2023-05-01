



Кувейтец кричал детям в аэропорту Дубая: “Свободу Палестине”

Кувейтский мужчина кричал “Свободу Палестине” детям, ожидающим рейса в Тель-Авив из международного аэропорта Дубая, при этом министерство внутренних дел Эмиратов заявило, что соответствующие органы изучают этот вопрос.



Гражданин Кувейта Валид аль-Мутаири опубликовал видео, на котором он подходит к группе маленьких детей в аэропорту и кричит “Свободу Палестине! ““ и добавляя на ломаном английском: "это страна для палестинского народа, а не для всех. Бог дал вам шанс сделать ее самой хорошей, но вы не берите ее, хорошее, для себя... не ваша страна, и спасибо вам большое".



Дети и другие ожидающие пассажиры в основном игнорировали аль-Мутаири, пока он кричал.



Вспышка вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях: многие эмиратцы выразили возмущение поведением Мутаири, а многие палестинцы поддержали его.



Ряд пользователей Twitter назвали выпад Мутаири “постыдным“, “варварским“ и “неуважительным“. Некоторые пользователи высмеивали английский язык Мутаири и его решение закончить высказывание словами “большое спасибо“, а другие пользователи назвали его “пьяницей“.



В ответ на твит с жалобой на поведение кувейтца министерство внутренних дел Эмиратов написало, что “дело будет передано в компетентные органы“.

Эмиратский бизнесмен Хасан Саджвани написал в ответ на видео: “Те, кто не знает манер, у нас есть закон, чтобы наказать их ... Счастливого пути! “

Ряд пользователей поздравили Мутаири, выразив поддержку его высказываниям в отношении палестинцев и отвергнув жалобы на его поведение.



Кувейт является стойким противником Израиля . Когда были подписаны Авраамские соглашения, страна настаивала на том, что она будет “последней“ в деле нормализации отношений с Израилем.



В 2021 году кувейтский парламент принял закон, ограничивающий любые формы контактов с Израилем. Любые выражения симпатии к Израилю также объявлены вне закона, а виновные будут наказаны, включая тюремное заключение и крупные штрафы.

