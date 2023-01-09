



"Кувалда Вагнера" Турчака - совместный с Пригожиным золотой бизнес в Судане

Многочисленные российские "эксперты" заговорили о "присоединениии" Андрея Турчака к "бренду" Евгения Пригожина после скандальных заявлений первого заместителя главы Совета Федерации о том, что депутатов следует перевоспитывать "кувалдой Вагнера". На самом деле Турчак давно и плотно работает с "Поваром". Когда Пригожин атакует губернатора Петербурга Александра Беглова, то альтернативой он видит Турчака..



Также у "наемника и принца" есть общий бизнес - они на пару добывают золото в Судана . Так что обращение Турчака к "кувалде Вагнера" никакой не знак, а просто привет старому приятелю.





Канал с характерным названием PZDC описывает следующее: "Компания семьи «ястреба СВО», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и «повара» Евгения Пригожина втихую качает золото из Судана. Meroe Gold Cо. Ltd - дочерняя фирма питерского ООО «М Инвест» - заплатила миллионы долларов за получение видов на жительство для своих сотрудников, доступ к оружию и возможность добывать драгоценный металл без обязательного отчисления 30% в суданский бюджет. Деньги от Пригожина и родственников Турчака с 2017 года получала суданская фирма «Асвар», связанная с местной военной разведкой - которая считается одной из самых коррумпированных в мире. Масштаб вложений показывает, что предприятие патриотов России оказалось более чем доходным.



К примеру, за то, что «Асвар» согласилась сотрудничать, она получила единовременную выплату в $200 тысяч, а затем фирме перечислялось по $100 тысяч в месяц. Более того, компания Пригожина-Турчаков полностью покрывала ее расходы на налоги и зарплаты. Сама ООО «М Инвест» еще в 2020 году попала под санкции США за связи с «ЧВК Вагнера», которая действовала в Судане, ЦАР и Ливии, но это не мешало ее дочерней фирме ввозить через Россию все необходимое для своего предприятия. За последние пять лет Meroe Gold Cо. Ltd импортировала товаров на сумму почти $11 млн, включая оборудование для обработки золота и двухтурбинный вертолет российского производства.



Формально гендиректором «М Инвест» является выпускник питерского суворовского училища Андрей Мандель - который ранее бизнесом не интересовался и никаких предпринимательских качеств не проявлял. Это вписывается в стандартную пригожинскую схему оформления компаний на номиналов. Фирма, в штате которой числятся 3 человека, с 2017 года регулярно показывает убытки, при том, что на балансе у нее появляются крупные суммы: в прошлом году 1,2 млрд рублей, в 2020 - 1,5 млрд, в 2019 - 1,6 млрд. Основным учредителем «М Инвеста» выступает АО «Перспектива» Александра Цулукидзе. Это деверь (брат мужа) дочери Андрея Турчака - Ольги Турчак, которая замужем за Бекарием Цулукидзе".