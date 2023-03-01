



Кулеба: России один совет - задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами

Украина выстояла и победила зимний террор РФ, ЕС также не замер без российского газа, несмотря на “московский хохот”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



“1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения - Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы”, - написал он в Facebook.



Министр добавил, что “победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа”. “России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами”, - написал Кулеба.



По словам главы МИД, первое поражение РФ было тогда, когда Украина с первых минут наступления не дали Путину парализовать себя страхом.



“Вторая – когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни через месяц, ни через год. И никогда не упадет”, - отметил Кулеба.



Третье поражение было нанесено РФ на дипломатическом фронте, подчеркнул глава МИД, а четвертое поражение - потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины.



“До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать для нее и верить в Украину”, - заверил он.