Кулеба: Посольства Украины продолжают получать жалкие анонимные угрозы
Посольства Украины в других странах продолжают получать жалкие анонимные угрозы. В то же время, ряд факторов указывает на профессиональный уровень воплощения "акции". Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, наши посольства и консульства продолжают работу в режиме усиленных мер безопасности, границ полиции, приездов кинологов, пиротехников и криминалистов.
Только за последние два дня посылки поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.
Как отметил министр, в общей сложности дипучреждения получили уже 31 посылку:
Австрия - 1 посылку;
Ватикан - 1;
Дания - 1;
Испания - 5;
Италия - 4;
Казахстан - 1;
Нидерланды - 1;
Польша - 6;
Португалия - 2;
Румыния - 2;
США - 1;
Венгрия - 2;
Франция - 1;
Хорватия - 1;
Чехия - 2.
Все конверты имеют один и тот же адрес отправителя - автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. В то же время отправка в большинстве случаев происходила из почтовых отделений, не имеющих систем видеонаблюдения. Также на свертках не были обнаружены следы ДНК.
"Я на постоянной связи с моими коллегами-министрами иностранных дел, украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз. Благодарен также правоохранительным органам Украины, которые также оперативно начали следствие", - добавляет министр.
Кулеба отметил, что кампания террора против дипломатов беспрецедентна по своим масштабам.
"Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток времени", - отметил министр.
Министр добавил, что наши дипломаты и дальше продолжают работу на победу Украины.