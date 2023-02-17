



Кулеба: Ни одна страна пока не обязалась передать Украине истребители

В настоящий момент ни одна страна не обязалась передать Украине истребители, однако Британия уже объявила об обучении украинских пилотов. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью WAZ.



"Пока ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов западным истребителям, другие сделают это в ближайшее время", - сказал глава МИД Украины.



Также Кулеба объяснил, как западные истребители могут помочь Украине в войне.



"Истребители поддерживали собственные ПВО. Машины также можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления", - отметил он.



Министр заявил, что Украину особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. Поскольку эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов.



Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию. Важно, что решение об обучении украинских пилотов уже принято.



Напомним, во время последней встречи в формате "Рамштайн" решение по самолетам для Украины не было принято. Однако ряд стран заявили, что могли бы рассмотреть его.