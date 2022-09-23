



Кулеба: Китай поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И заверил в поддержке его страны суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Я встретился с государственным советником, министром иностранных дел КНР Ван И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой собеседник подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также непринятие применения силы как средства разрешения разногласий", - пишет Кулеба.



Напомним, 22 сентября Китай, во время заседания Совбеза ООН, призвал Киев и Москву к проведению переговоров "без предварительных условий".



