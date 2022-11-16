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Блинкен обсудил с главами МИД Польши и Украины взрыв ракеты
16.11.2022 08:05 Mignews.ua | фото: Twitter @SecBlinken

Блинкен обсудил с главами МИД Польши и Украины взрыв ракеты

утром состоялся телефонный разговор Государственного секретаря США Энтони Блинкена с  министрами иностранных дел Польши Збигневом Рау и Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили вчерашний взрыв на востоке Польши.

"Сегодня утром я разговаривал с Бали с министром иностранных дел Польши Рау и министром иностранных дел Украины Кулебой по поводу взрыва на востоке Польши. Мы пообещали поддерживать тесную координацию в предстоящие дни, пока идет расследование, и мы определяем соответствующие следующие шаги", – написал Блинкен в Твиттере в ночь на среду.
 


Напомним, 15 ноября 2022 года вооруженными силами Российской Федерации был осуществлен очередной продолжительный массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства упала ракета, предварительно российского производства, в результате которой погибли двое граждан Республики Польша.
 

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