утром состоялся телефонный разговор Государственного секретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Польши Збигневом Рау и Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили вчерашний взрыв на востоке Польши.



"Сегодня утром я разговаривал с Бали с министром иностранных дел Польши Рау и министром иностранных дел Украины Кулебой по поводу взрыва на востоке Польши. Мы пообещали поддерживать тесную координацию в предстоящие дни, пока идет расследование, и мы определяем соответствующие следующие шаги", – написал Блинкен в Твиттере в ночь на среду.



I spoke with Polish Foreign Minister @RauZbigniew today to reiterate full U.S. support for Poland’s ongoing investigation of the explosion that resulted in the loss of Polish life.

Spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today after Russia’s missile storm took out more critical energy infrastructure in Ukraine. We also discussed the explosion in Poland. We are committed to be with Ukraine for as long as it takes.