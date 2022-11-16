



Блинкен обсудил с главами МИД Польши и Украины взрыв ракеты

утром состоялся телефонный разговор Государственного секретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Польши Збигневом Рау и Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили вчерашний взрыв на востоке Польши.



"Сегодня утром я разговаривал с Бали с министром иностранных дел Польши Рау и министром иностранных дел Украины Кулебой по поводу взрыва на востоке Польши. Мы пообещали поддерживать тесную координацию в предстоящие дни, пока идет расследование, и мы определяем соответствующие следующие шаги", – написал Блинкен в Твиттере в ночь на среду.



I spoke with Polish Foreign Minister @RauZbigniew today to reiterate full U.S. support for Poland’s ongoing investigation of the explosion that resulted in the loss of Polish life. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 16, 2022

Spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today after Russia’s missile storm took out more critical energy infrastructure in Ukraine. We also discussed the explosion in Poland. We are committed to be with Ukraine for as long as it takes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 16, 2022

Напомним, 15 ноября 2022 года вооруженными силами Российской Федерации был осуществлен очередной продолжительный массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства упала ракета, предварительно российского производства, в результате которой погибли двое граждан Республики Польша.