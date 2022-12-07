



Кудрина могут выдвинуть в президенты

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что считает вероятной поддержку партией бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина в качестве кандидата на пост президента.



Отметив, что в партии Кудрина уважают как политика и единомышленника, Нечаев сообщил о намерении пригласить его на партийный съезд.



При этом в комментарии для РИА Новости важный нюанс — о собственно выдвижении экс-главы Счетной палаты кандидатом на президентских выборах — он деликатно обошел, подчеркнув, что вариант выдвижения от "НЛ" не исключен.



"Конфигурацию президентских (выборов. — Ред.) будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов", - сообщил Алексей Нечаев.

Тем не менееранее в СМИ публиковались сообщения, что партия собирается выдвинуть Кудрина кандидатом на выборах президента.