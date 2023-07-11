\

Новости » Политика
Куда ты нас ведешь? Глава Гистадрута взывает к Нетаниягу
11.07.2023 11:32 Аркадий Бочаровский

Куда ты нас ведешь? Глава Гистадрута взывает к Нетаниягу


Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид затронул сегодня утром, 11 июля, на конференции глав профсоюзных комитетов в Тель-Авиве высказался о принятии закона об ограничении “основания разумности”.

Бен-Давид сказал: "Остановка экономики - это не детская забава. Они соперничают в Кнессете, взрывают переговоры в резиденции президента - а тот, кто оказался посередине - это народ израильский, это мы, это Гистадрут".

Он также обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу: "Решение в ваших руках. Куда вы поведете государство Израиль? Какое наследие вы оставите после себя? Остановите безумный хаос, который существует в израильском обществе, и как можно скорее".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru