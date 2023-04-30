



Кто заказал видео поддержки демонстрантам Каплан премьеру Испании



Вчера, 29 апреля, было опубликовано видео премьер-министра Испании Педро Санчеса, в котором он выражает поддержку протестующим против правовой реформы. Теперь политический комментатор Амит Сегаль выясняет, кто стоит за инициативой публикации видео.



По словам Сегаля: "Выступление премьер-министра Испании Санчеса вчера вечером во время демонстрации на улице Каплан было инициировано партией Мерец, через генерального секретаря партии Томера Резника и бывшего депутата Кнессета Кольта Авиталя, к испанскому премьер-министру".



Сегаль объяснил, что "чтобы скрыть видимость открытого вмешательства в дела иностранного государства, видео было запущено от имени Социалистического интернационала, президентом которого является Санчес, чтобы он мог заявить, что действовал как лидер партии, а не как премьер-министр".