



Кто войдет в комитет по назначениям судей от коалиции



Список кандидатов от коалиции в комитет по отбору судей становится все более четким. После того, как было объявлено, что Ицхак Крейцер и Лимор Сон Хар-Малех будут баллотироваться от имени "Оцма Йегудит", появились сообщения о том, что свои кандидатуры представили также члены Кнессета Тали Готлиб и Ниссим Ватори (Ликуд). Между тем, Нетаниягу еще не решил, вмешиваться ли ему, чтобы один из них отказался от своей кандидатуры, или оставить двух кандидатов, как того хочет Ярив Левин.



Канцелярия премьер-министра разъяснила вчера, что представители коалиции "неустанно работают над достижением договоренностей в доме президента". Впервые офис Нетаниягу сослался на то, что "пока будут достигнуты соглашения - в комитете по выбору судей будет один представитель от коалиции и один представитель от оппозиции". Также было заявлено, что пока, до среды, любой депутат от коалиции или от оппозиции может представить свою кандидатуру и может отозвать ее до следующей среды."



Более серьезной проблемой, чем выбор кандидатов в комитет, является отсутствие доверия к переговорам между коалицией и оппозицией в доме президента. И это после того, как обе стороны не знают, как будут соблюдаться договоренности - в случае, если они будут достигнуты. Одним из вариантов является гарантия президента Герцога в отношении соглашений, но оппозиция хочет большего.



Из-за опасений, что коалиция сорвет переговоры и стремительно проведет законодательную реформу, оппозиция обсуждает идею, согласно которой в Кнессете будет создана отдельная комиссия, которая займется конституционными изменениями и попытается выработать широкий консенсус. При этом разрыв с коалицией велик, поскольку они готовы дать гарантии на несколько месяцев - год вперед, но не на весь срок.



Вчера вечером коалиция объявила, что представит двух кандидатов от своего имени для участия в выборах в комитет по назначению судей. Это критическое решение, после того как оппозиция несколько раз давала понять, что для нее это красная линия. Однако коалиция выдвигает двух кандидатов в рамках попытки сохранить возможность выбора в случае взрыва переговоров, и, очевидно, в итоге в комитет попадет только один кандидат.