



Кто-то должен быть взрослым: Эльхарар выступила в защиту Лапида

Депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Карин Эльхарар защищает решение партии лидера оппозиции Яира Лапида принять участие в переговорах по ограничению сферы действия законопроекта об "основаниях разумности" и приостановке остальной части судебной реформы на время проведения дальнейших переговоров.



"В жизни бывают моменты, когда нельзя делать только политические расчеты. Кто-то должен быть взрослым в комнате", — сказала она в интервью новостному сайту Ynet.



Эльхарар добавила, что Израиль оказался в "катастрофической ситуации", и партия "Еш Атид" не доверяет премьер-министру Биньямину Нетаньягу.