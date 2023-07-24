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Кто-то должен быть взрослым: Эльхарар выступила в защиту Лапида
24.07.2023 11:02 Евгения Маркова

Кто-то должен быть взрослым: Эльхарар выступила в защиту Лапида

Депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Карин Эльхарар защищает решение партии лидера оппозиции Яира Лапида принять участие в переговорах по ограничению сферы действия законопроекта об "основаниях разумности" и приостановке остальной части судебной реформы на время проведения дальнейших переговоров.

"В жизни бывают моменты, когда нельзя делать только политические расчеты. Кто-то должен быть взрослым в комнате", — сказала она в интервью новостному сайту Ynet.

Эльхарар добавила, что Израиль оказался в "катастрофической ситуации", и партия "Еш Атид" не доверяет премьер-министру Биньямину Нетаньягу.

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