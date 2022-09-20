



Кто стоит за "пылающей молодежью" и Адар Мухтар

Кто стоит за "пылающей молодежью" и Адар Мухтар



Скандальные представления лидера партии “пылающей молодежи” Адар Мухтар в прессе породили только один вопрос у израильской публики - кто стоит за новейшей версией блефа “борца за социальную справедливость”.



Ответ оказался ожидаемым. Программа Цинор 13-го канала сообщила, что процессу финансирования и регистрации партии Мухтар занимался Паз Коэн, бывший генеральный директор организации ANU.



Корреспондент 13-го канала Бар Шем Ор рассказала о том, что Коэн также является бывшим бизнес-партнером депутата Кнессета Кинли Тор Паз от партии Еш Атид.



Журналист публикует сообщения Паза Коэна из вотсапп-группы партийных активистов: “Мне удалось найти двух людей, которые готовы дать безусловный займ (такой, который спишут, если вы не сможете его вернуть)”.



Он также пишет: "Вместе с Адар я организовал адвокатскую контору с адвокатами. которых я знаю лично. Они заверили подписи 150 человек, необходимые для организации партии”.

