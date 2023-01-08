



Кто стоит за "Маршем Гнева" в Тель-Авиве



Тысячи людей пришли вечером 8 января на демонстрацию против нового правительства. Согласно сообщениям СМИ, целью демонстрации был протест против изменений, которые новое правительство хочет внести в судебную систему, следуя плану, представленному на прошлой неделе министром юстиции Яривом Левиным. Трудно игнорировать тот факт, что это событие выходит за рамки вопроса о правовой реформе и было организовано самыми крайними ассоциациями израильских левых.



Эти ассоциации базируются на иностранном бюджете: согласно данным сайта Guidestar Министерства юстиции - 27% бюджета ассоциации "Омдим Бэ Яхад" поступает из источников за пределами Израиля. Ассоциация Avraham Initiatives, которая также выделялась на демонстрации - на 83% финансируется из средств, поступающих из-за пределов Израиля. Среди организаций, подписавшихся под заявлением организаторов митинга, были также "Ассоциация гражданских прав", 63% средств которой поступает из зарубежных источников, и левая организация "Михазким", 57% средств которой поступает из-за рубежа.



Первым признаком характера мероприятия стало размахивание флагом ООП в ходе демонстрации, что вызвало много критики против участников митинга. Но это не единственный тревожный момент. Декорации на сцене были выполнены в цветах и форме логотипа "Омдим Бэ Яхад" - левой организации, которая официально определяется как "Арабо-еврейское движение за мир, равенство и социальную справедливость". Организация, которая была одним из инициаторов митинга, ведет радикальную левую деятельность. Среди прочего, молодежь "Омдим Бэ Яхад" инициировала показы фильма "Свидетельства мая 2021 года", в котором арабы из Лода рассказывают о бунтах в период операции “Страж Стен”. Однако в контексте документального фильма участники рассказывают о том, чего в реальности не было, вроде нападения евреев на мечеть в городе и многое другое.



Глава Совета Тамры Сохил Диаб также был среди участников митинга, и сказал: "Северяне, арабы и евреи, готовы сегодня стекаться на многотысячную демонстрацию в Тель-Авиве сегодня вечером". Призыв Диаба, объединяющий евреев и арабов, можно было бы воспринять как наивный, если бы он не выразил поддержку жителям своего города, которые жестоко линчевали евреев в мае 2021 года. Диаб заявил, что назначенное им наказание - 5-7 лет тюрьмы - несоразмерно и чрезмерно.



Среди основных ораторов на мероприятии, ознаменовавшем "Марш Гнева" на площади Тель-Авивского музея, были руководители "Шоврим Штика" - левой организации, известной тем, что порочит деятельность солдат ЦАХАЛа в лекциях и кампаниях в Израиле и за рубежом. Эти двое, Авнер Гаврияху и Яэль Лотем, в своей речи заявили: "Слишком много лет мы подвергали себя цензуре. Есть те, кто до сих пор пытается сказать нам, что для свержения плохого правительства запрещено говорить об оккупации. Люди, которые хотят расколоть нас - хотят подтверждения легитимности демонстрации правительством, против которого они выступают. Они хотят понравиться фашистам вместо того, чтобы бороться против них. Равенство - это не грязное слово. Это план действий".