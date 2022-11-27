



Кто сливает записи Бен-Гвира?

Партия Оцма Йегудит начала расследование по поводу того, кто слил запись председателя Итамара Бен-Гвира с заседания фракции, которая была опубликована в эфире Радио Галей ЦАХАЛ.



Партия заявляет: "В настоящее время мы озабочены только созданием полностью правого правительства, которое займется восстановлением безопасности граждан Израиля.



С одной стороны, мы рады быть похожими на Ликуд в отношении утечек, но с другой стороны, мы объясним всему персоналу, что утечки не являются методом исполнения работы того или иного помощника и уж точно не прибавляет уважения депутату Кнессета, у которого он работает".