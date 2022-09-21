Кто подлежит мобилизации в РФ? Дан ответ
После того как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в России возникла паника по поводу того, кто же подпадает под мобилизацию.
Ситуацию решила прояснить главный редактор RT Маргарита Симоньян.
"Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под ВСЕ ТРИ пункта:
1. Кто отслужил.
2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас - засекречено).
3. И главное. Кто имеет БОЕВОЙ ОПЫТ", - написала она.