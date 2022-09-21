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Кто подлежит мобилизации в РФ? Дан ответ
21.09.2022 13:54 Ольга Белозерова

Кто подлежит мобилизации в РФ? Дан ответ

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в России возникла паника по поводу того, кто же подпадает под мобилизацию.

Ситуацию решила прояснить главный редактор RT Маргарита Симоньян. 

"Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под ВСЕ ТРИ пункта:
1. Кто отслужил.  
2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас - засекречено). 
3. И главное. Кто имеет БОЕВОЙ ОПЫТ", - написала она.

 

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