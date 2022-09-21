



Кто подлежит мобилизации в РФ? Дан ответ

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в России возникла паника по поводу того, кто же подпадает под мобилизацию.



Ситуацию решила прояснить главный редактор RT Маргарита Симоньян.



"Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под ВСЕ ТРИ пункта:

1. Кто отслужил.

2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас - засекречено).

3. И главное. Кто имеет БОЕВОЙ ОПЫТ", - написала она.



