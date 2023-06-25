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Кто может заменить Шойгу на посту главы МО РФ
25.06.2023 21:50 Алина Груднева

Кто может заменить Шойгу на посту главы МО РФ


Сергея Шойгу на посту министра обороны может заменить Алексей Дюмин.

Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующая новость появилась на фоне конфликта между Шойгу и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

В настоящее время Дюмин является губернатором Тульской области. Соответствующий пост он занимает с 2016 года. Его считают одним из тех, приближен к главе Кремля.

Более того, Дюмин был охранником президента РФ в период времени с 1999 по 2007 годы.
 

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