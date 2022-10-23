



Кто может сформировать широкое и стабильное правительство



Несколько дней осталось до пятых за три с половиной года выборов в Кнессет. Мы

подготовили анализ всех вероятных итогов этих выборов, с учетом сложной

политической ситуации, сложившейся в стране. Все мы помним, что в нынешнем

раскладе настоящим победителем станет тот, кто сможет сформировать широкое,

стабильное и нормальное правительство. Кто же имеет на это максимум шансов и за

кого, соответственно, стоит отдать свой голос и что же нас ждет утром 2 ноября?



Первый вариант – голосовать за Нетаниягу. Его план – он об это говорит открыто –

сформировать правительство со своими так называемыми «естественными союзниками»

- то есть, с религиозными партиями. Если такое случится, то впервые в истории Израиля

все коалиционные партнеры будут требовать изменения статус-кво в отношениях между

религией и государством. Что произойдёт? Учитывая то, что речь идет об очень узкой

коалиции, максимум 61 депутат, то Нетаниягу будет полным заложником всех своих

коалиционных партнеров и ему придется удовлетворять все их требования. Поэтому во

многом управлять этим правительством и руководить им, будет на самом деле не

Нетаниягу, а Дери, Гафни, Смотрич и Бен Гвир.



Даже во время избирательной кампании, стало понятно насколько Нетаниягу готов

отступиться от всех своих принципов, лишь бы получить поддержку своих союзников.

Вопреки всему тому, к чему он призывал последние 12 лет, когда говорил о том,

насколько критически важно для экономики Израиля побудить ультраортодоксальное

население выйти на рынок труда и что без этого наша экономика просто рухнет, он уже

сейчас пообещал изменить правила финансирования ультраортодоксальных школ, в

которых отказываются изучать математику и английский и выделить им финансирование

в том же объеме, что и государственным школам. Он лучше всех прекрасно понимает, что

этот шаг отбросит экономику Израиля на 10 лет назад. Тем не менее он готов пойти на это

ради собственных личных интересов.





Уже сейчас коалиционные партнеры Нетаниягу говорят об изменении закона о

возвращении и отмене пункта, позволяющего внукам евреев (третьему поколению)

репатриироваться в Израиль. Этот шаг нанесет тяжёлый удар по репатриации в Израиль

из России, Украины, да, впрочем, и из всех еврейских общин и диаспор. Уже сейчас

понятно, что Нетаниягу не сможет сказать им «нет», тем более что его союзники, не

стесняясь, открыто говорят и о электоральном интересе: ослабить политический вес

русскоязычной общины Израиля, которая в большинстве своем перестала поддерживать

Нетаниягу и его блок. Эти два примера наглядно показывают, что нас ждет и в других

областях жизни, если Нетаниягу со своими партнерами получит 61 мандат.



Израиль перестанет быть таким, каким мы все его знаем и любим и превратится в совсем

другую страну. Нетаниягу будет интересовать только одно: как при помощи

ретроактивного изменения законов прекратить свой судебный процесс и ради своих

личных интересов, он, как мы видим, будет готов отступиться от всех своих принципов и

отдать все своим коалиционным партнерам – отдать Дери, Гафни, Смотричу, Бен Гвиру

все, что они пожелают.



Поддержав Нетаниягу, мы все рискуем проснуться 2-ого ноября с

кошмарным правительством, в котором Смотрич, как он уже заявил, будет министром

обороны (несмотря на полное отсутствие опыта в этой области), а Арье Дери, ка он уже

заявил, будет министром финансов. Настоящий ноябрьский кошмар, который, к

сожалению, может превратиться в реальность.







Но если не Нетаниягу, то кто же? И есть ли на самом деле реальный шанс избежать

ноябрьского кошмара? Яир Лапид, как все понимают, в том числе и он сам, очевидным

образом не сможет сформировать новое правительство поскольку с ним не готова

сотрудничать ни одна правоцентристская партия. Все, что ему остается, это попробовать

создать правительство при поддержке Ахмеда Тиби и Аймана Уды, но даже он начинает

понимать, что это ему не удастся, поскольку Ганц и Саар не дадут сделать израильское

правительство заложником депутатов, выступающих против самого существования

государства Израиль и открыто поддерживающих его врагов.



Поэтому голосуя за Яира Лапида, мы фактически проголосуем за еще одни – шестые выборы. Любому понятно,

насколько это вредно для стабильности и экономики нашей страны. И это, даже не говоря

о том, что для управления такой сложной страной, как Израиль, особенно в той сложной

ситуации в области безопасности, в которой мы находимся, необходим премьер-министр,

на которого можно положиться в вопросах безопасности и который имеет большой опыт в

этой области. Мы не имеем права позволить себе ничего другого.



Как же все-таки избежать ноябрьского кошмара? Кто может остановить страну от

сползания в пропасть? Практически все политические комментаторы в Израиле

единодушно считают, что единственный политический лидер, способный сегодня создать

широкое и устойчивое правительство без экстремистов справа и слева – это только лидер

блока “А-Махане А-Мамлахти” и нынешний министр обороны Бени Ганц. С Ганцем готовы

сотрудничать, как правоцентристские, так и левоцентристские партии, и поэтому на

сегодня он единственная фигура, которая способна объединить страну и вывести ее из

глубокого политического кризиса. Кстати, Ганц уже неоднократно доказал, в последние

годы, свою способность объединять различные политические силы под своим

руководством. В 2019-20 гг он смог объединить в рамках блока Кахоль Лаван таких разных

политиков, как Яир Лапид и бывших начальников Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази и Боги

Яалона, которые поддержали Ганца, как единственного кандидата на пост премьер-

министра, как единственную реальную альтернативу Беньямину Нетаниягу.



На этих выборах Ганц опять показал, что он единственный политик в лагере противников

Нетаниягу, который умеет наводить мосты, и удивил всех неожиданным объединением

под своим руководством возглавляемой им партии Кахоль Лаван с правой партией

Гидеона Саара «Тиква Хадаша» и с группой сторонников, пришедшего в ираильскую

политику бывшего начальника Генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота.





Преимуществом Бени Ганца, как единственно реальной альтернативы правительству

Нетаниягу с его партнерами, является не только его способность достигать компромиссов

и добиваться широкого объединения. Как мы уже упомянули, для руководства такой

страной, как Израиль, особенно в наше смутное время, необходим человек досконально

разбирающийся в вопросах безопасности, которому можно вверить руль государства, на

которого мы сможем положиться в ежедневном процессе принятия решений, от которых

зависит безопасность всех нас. Страна не может себе позволить премьер-министра,

которому нужен будет долгий ликбез в области безопасности.



Бени Ганц, который посвятил всю свою жизнь защите Израиля от его врагов и который

прошел огонь, воду и медные трубы, как боевой офицер ЦАХАЛа, который руководил

армией обороны Израиля в нескольких сложных военных операциях, а потом с 2020 года

возглавляет министерство обороны в двух последних правительствах Израиля – это

именно тот лидер, которому можно доверить управление нашей страной. Поэтому только

голосуя за “А-Махане А-Мамлахти” и Бени Ганца, мы сможем предотвратить ноябрьский

кошмар правительства 61 Нетаниягу и его союзников и привести к созданию широкого и

стабильного нормального правительства в нашей стране. Так что - или ноябрьский

кошмар, или “А-Махане А-Мамлахти” с Бени Ганцем. Выбирать вам.



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