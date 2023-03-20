



Кто из депутатов Ликуда проголосовал против плана Ротмана

Фракция "Ликуд" проголосовала за проект Симхи Ротмана о составе комиссии по назначению судей и методе отбора судей в Государстве Израиль.



В результате голосования 34 члена Кнессета проголосовали за проект. Четыре депутата проголосовали против: Данни Данон, Дуди Амсалем, Моше Саада и новый депутат Мошико Песель.



Ликуд заявила: "Фракция Ликуд подавляющим большинством проголосовала за закон, который восстанавливает баланс в комитете по отбору судей и отменяет недемократическую ситуацию, при которой судьи назначают себя сами. Этот метод, при котором представители общественности избирают судей, используется почти во всех демократических странах мира. Утверждение, что отмена механизма, при котором судьи назначаются сами, является "концом демократии" - лишено основания. Закон не позволяет коалиции или оппозиции установить контроль над судом, но гарантирует, что в составе судей будет разнообразие".