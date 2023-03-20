



Кто будет двумя судьями БАГАЦа от коалиции

Согласно обновленному плану правовой реформы Симхи Ротмана, одобренному главами коалиции, члены коалиции смогут выбрать двух следующих судей БАГАЦа. Председатель БАГАЦа Хайют и судья Барон уйдут в отставку в октябре, и среди видных кандидатов на их место - глава юридического отдела форума "Кехалат" и те, чьи имена ранее называла Айелет Шакед.



Ночное заявление лидеров коалиции, в котором было решено продвинуть обновленный план отбора судей и отложить на период после Песаха утверждение оставшихся пунктов первоначального плана премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина, сосредоточило внимание на судьях, которые скоро уйдут в отставку, и на тех, кого коалиция хочет назначить на их место.



Ротман также заявил вчера, что он рассматривает возможность того, что, начиная с третьего назначения, назначающее большинство должно включать представителя от судей и представителя от оппозиции.



В октябре этого года глава БАГАЦа Эстер Хайют, которая была избрана председателем по системе старшинства, уйдет в отставку . Система выборов главы БАГАЦа по системе старшинства также может быть отменена в соответствии с планом коалиции. Вместе с Хайют на пенсию уйдет и судья Анат Барон, которой в октябре также исполнится 70 лет. В конце следующего года уйдет на пенсию судья Узи Фогельман, который сегодня считается самым заметным “либеральным” судьей.



Среди видных кандидатов на должность судьи из кругов консервативных правых - доктор Авиад Бакши, глава юридического отдела форума "Коелет"; профессор Гиди Сапир, эксперт по конституционному праву из университета Бар-Илан, чья кандидатура уже была выдвинута бывшим министром юстиции Айелет Шакед и отвергнута представителями верховной власти в комитете; Рафи Битон, преподаватель уголовного права в колледже Сапир; доктор Хагай Виницки; и окружные судьи Ави Леви из Хайфы, Рам Виноград из Иерусалима, чье имя также было выдвинуто Шакед, и Тамар Безек Раппапорт, также из окружного суда в Иерусалиме.