



Кто бастует, а кто нет?





Среди муниципалитетов, объявивших забастовку: Ришон Ле Цион, Тель-Авив, Йехуд, Кирьят Оно, Кохав Яир, Мазкерет Батья, Гезер, Явне, Модиин-Маккабим Реут, Ашдод, Рамат Ган, Гиватаим, Кфар Саба, Герцлия, Рамла, Раанана, Ход Ха Шарон, Рамат Хашарон, Нес Циона, Хайфа, Эмек Хефер и региональный совет Хадеры (кроме школ).



Кто не не бастует: Лод, Иерусалим, Хариш и Ашкелон, которые объявили, что не присоединятся к забастовке, а также власти приграничных с Газой районов.



Что не работает?



Система образования - большинство детских садов и начальных школ не будут работать из-за отсутствия охранников и обслуживающего персонала, рекомендуется уточнить у местных властей. Также будут закрыты средние школы. Они останутся закрыты, но будут проводить экзамены багрута в обычном режиме. Не будет приема населения в офисах муниципалитетов и не будут работать службы по уборке мусора.

