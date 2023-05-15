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Кто бастует, а кто нет?
15.05.2023 07:01 Аркадий Бочаровский

Кто бастует, а кто нет?



Среди муниципалитетов, объявивших забастовку: Ришон Ле Цион, Тель-Авив, Йехуд, Кирьят Оно, Кохав Яир, Мазкерет Батья, Гезер, Явне, Модиин-Маккабим Реут, Ашдод, Рамат Ган, Гиватаим, Кфар Саба, Герцлия, Рамла, Раанана, Ход Ха Шарон, Рамат Хашарон, Нес Циона, Хайфа, Эмек Хефер и региональный совет Хадеры (кроме школ).

Кто не не бастует: Лод, Иерусалим, Хариш и Ашкелон, которые объявили, что не присоединятся к забастовке, а также власти приграничных с Газой районов.

Что не работает?

Система образования - большинство детских садов и начальных школ не будут работать из-за отсутствия охранников и обслуживающего персонала, рекомендуется уточнить у местных властей. Также будут закрыты средние школы. Они останутся закрыты, но будут проводить экзамены багрута в обычном режиме. Не будет приема населения в офисах муниципалитетов и не будут работать службы по уборке мусора.
 

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