



КСИР захватил танкер в Ормузском проливе

КСИР захватил нефтяной танкер под панамским флагом в стратегическом Ормузском проливе, что стало вторым подобным захватом Тегераном менее чем за неделю на фоне обострения напряженности в связи с его ядерной программой.



Захват нефтяного танкера Niovi вновь вызывает опасения по поводу того, что Иран угрожает морскому движению в проливе, узком устье Персидского залива, через которое проходит пятая часть всей сырой нефти. Это также произошло на фоне исчезновения танкера с сырой нефтью в Юго-Восточной Азии, который, как считается, перевозил иранскую сырую нефть, на фоне сообщений о том, что он мог быть захвачен США.



ВМС США опубликовали видеозапись, сделанную беспилотным летательным аппаратом, на которой видно, как около дюжины кораблей охраны роятся вокруг танкера примерно в 6:20 утра. Беспилотник совершал обычное патрулирование в этом районе и увидел захват, хотя ВМС не получали сигнала бедствия с самого судна Niovi, сказал представитель 5-го флота командор Тимоти Хокинс.

