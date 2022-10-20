



КСИР - Саудовской Аравии: перестаньте верить в Израиль

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами призвал Саудовскую Аравию перестать доверять Израилю.

По данным Tasnim, он имел в виду растущие связи между Израилем и странами Персидского залива.

"Наша миссия — выследить врага. Я обращаюсь к саудитам и говорю им, чтобы они прекратили вмешиваться во внутренние дела Ирана. Возвращайтесь в свои стеклянные дворцы", — отметил он.

Салами сравнил Саудовскую Аравию с "паутиной". По его словам, саудиты верят в крах Израиля, и это "будет их концом".