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КСИР - Саудовской Аравии: перестаньте верить в Израиль
20.10.2022 16:18 Алина Груднева

КСИР - Саудовской Аравии: перестаньте верить в Израиль

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами призвал Саудовскую Аравию перестать доверять Израилю.

 
По данным Tasnim, он имел в виду растущие связи между Израилем и странами Персидского залива.
 
"Наша миссия — выследить врага. Я обращаюсь к саудитам и говорю им, чтобы они прекратили вмешиваться во внутренние дела Ирана. Возвращайтесь в свои стеклянные дворцы", — отметил он.
 
Салами сравнил Саудовскую Аравию с "паутиной". По его словам, саудиты верят в крах Израиля, и это "будет их концом". 

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