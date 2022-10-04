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КСИР разразился угрозами в адрес США
04.10.2022 17:04 Алина Груднева

КСИР разразился угрозами в адрес США

США увидят наступательную мощь Ирана, если в Персидском заливе произойдет ожесточенное столкновение.

 
Такое предупреждение сделал командующий военно-морскими силами КСИР Рамезан Зиррахи.
 
По данным Mehr, он выступил в южном портовом городе Бушер, где похвастался тем, что противники Ирана якобы "не осмеливаются пересекать территориальные воды" страны.
 
"Персидский залив всегда находится под наблюдением днем ​​и ночью. Наступательная, оборонительная и беспилотная мощь Ирана в борьбе с врагами в Персидском заливе значительно возросла", - сказал адмирал.
 
По его словам, у США и стран-противников Тегерана в Персидском заливе "нет сил и мужества, чтобы остановить корабли Исламской Республики".
 
"Они знают, что против них будет жесткая атака", — добавил главнокомандующий ВМС КСИР.
 

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