



КСИР получит новые подлодки

Корпус стражей исламской революции получит новое поколение подводных лодок.



Эти похвастался официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.



По его словам, КСИР получит новое поколение подлодок Ghadir и Fateh местного производства, что станет "сигналом" для США, которые увеличивают свое присутствие в Персидском заливе для охраны кораблей.



Тегеран также раскритиковал "незаконное присутствие" американцев в Сирии и введение Штатами санкций против иранского режима.