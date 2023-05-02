



КСИР хочет контролировать военно-промышленный комплекс Ирана

Глава иранского Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами недавно выступил с речью, в которой рассказал о важности инвестиций Ирана в местную промышленность. КСИР играет в этом определенную роль через такие организации, как строительно-инженерная фирма Khatam al-Anbiya.



Салами в своем выступлении отметил важность Khatam al-Anbiya в поддержании независимого производства Ирана в условиях санкций. Он назвал строительную компанию сердцем истории страны, “работающим над построением славного и сильного Ирана”.



Иранский КСИР хочет контролировать военно-промышленный комплекс Ирана. Он не возражает против того, что Иран находится под санкциями, потому что может извлечь выгоду из большего контроля.



“Когда открывается нефтеперерабатывающий завод, вводится в эксплуатацию электростанция или открывается плотина, закладываются основы для роста общества, но эти предприятия являются воплощением нашей чести, самопожертвования и преданности людям и воплощение способности религии управлять обществом”, – сказал Салами, имея ввиду, что организующей силой Ирана является КСИР, а также “исламский” аспект Исламской республики.



КСИР больше, чем просто военизированная группа. Он находится в авангарде иранских ракетных и беспилотных программ, организовывает большую часть военно-морской деятельности на побережье, несет ответственность за иностранные войны вокруг региона и контролирует строительство и другие проекты.



Общая власть КСИР выходит за рамки самого государства. Именно это и делает режим таким могущественным, потому что он выходит за рамки обычного функционирования государства и становится своего рода наднациональной организацией. Таким образом, государство уступает власть КСИР, который пожирает и другие страны, включая Ирак, Сирию и Ливан.