



Ксения Собчак сбежала в Литву по израильскому паспорту

Ксения Собчак, российская телеведущая и дочь наставника Путина, бежала из своей страны в Литву, заявили в среду пограничники в Вильнюсе. Это произошло после того, как после того, как российские СМИ сообщили, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве.



Сотрудник государственной пограничной службы Литвы сообщил, что Собчак прибыла по израильскому паспорту. Напомним, что в сентябре Литва запретила въезд россиянам, путешествующим по туристическим визам, из-за вторжения Кремля в Украину.



ТАСС и государственный телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Собчак подозревается в крупном вымогательстве, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Кирилл Суханов, коммерческий директор Attention Media, был арестован в начале недели в рамках расследования. Российские СМИ сообщают, что на даче Собчак в Подмосковье прошли обыски в связи с делом против ее коммерческого директора.