



Крымский мост остается целью ВСУ. Движение по переправе перекрыто

Крымский мост остается целью для Вооруженных сил Украины. Это подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, заметив, что этот мост - не просто логистический маршрут, а маршрут, который милитаризирует Крымский полуостров.



"Задача состоит в том, чтобы вернуть себе весь Крым, потому что это наша суверенная территория. Крымский мост - это не просто логистический маршрут. Это маршрут, используемый для ускорения войны с боеприпасами, и это делается ежедневно, и он милитаризирует Крымский полуостров", - отметил Зеленский, выступая по видеосвязи на Aspen Security Forum.



"Для нас это по понятным причинам вражеский объект, построенный вне закона, вне международных законов и всех применимых норм, поэтому понятно, что это - наша цель", - подчеркнул он.



Стоит отметить, что в субботу утром, 22 июля, в Крыму перекрыли движение на Керченском мосту.



Ранее оккупационные "власти" полуострова заявили, что будут всякий раз останавливать движение транспорта на мосту во время воздушной тревоги.



Местные жители сообщают, что в Крыму были слышны взрывы и поднимается черный дым, после чего произошел пожар на железнодорожной станции в Октябрьском.





Аксенов утверждает, что украинские военные пытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района.



Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - написал оно в своем Telegram-канале.



В местных пабликах сообщают о взрывах в Джанкойском и Красногвардейском районах. В телеграм-канале "ЧП / Симферополь" утверждается, что атака пришлась на нефтебазу и аэродром в поселке Октябрьское

