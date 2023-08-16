



"Крым превращается в остров": сообщение с материковой частью перекрывается

Во временно оккупированном Крыму усложняется логистика для россиян, они используют гражданские пути, которые еще функционируют после ударов ВСУ.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.



Она подчеркнула, что в вопросе усложненной логистики врага речь идет именно о сообщении с материковой частью Украины.



"Дело в том, что действительно полуостров все больше превращается в остров в логическом смысле, потому что усложнена и замедлена логистика. Но остаются еще пути, по которым она может быть осуществлена. Но она перегружена на тех путях, потому что для военных нужд используют те же направления, что и для гражданских", - заявила спикер.



Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются ремонтировать мосты, в том числе и Крымский. Для этого они создают даже ремонтные базы. Однако им трудно найти персонал, который согласился бы работать в опасных условиях. Поэтому захватчики находят "добровольцев".



"И если туда уже попали, то это зона достижения оружия сил обороны. А это значит, что и понтонные переправы, как альтернативные, там тоже не в абсолютной безопасности", - подчеркнула Гуменюк.