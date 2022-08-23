Крым – это Украина: главные месседжи Крымской платформы

23 августа в Киеве состоялся саммит Международной Крымской платформы. Проходил он в расширенном виде с участием представителей 60 стран – это лидеры европейских стран, США, Азии, Латинской Америки и Африки, а также представители Еврокомиссии и Совета Европы, НАТО и Меджлиса крымскотатарского народа.



Нужно отметить, что этот (второй) саммит проходил в онлайн-формате – свои коррективы внесла война, которая идет в Украине. Программой саммита было предусмотрено обсуждение ряда тематических вопросов: роль временной оккупации Крыма в развертывании полномасштабной агрессии против Украины; совместные усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей; дальнейшие шаги в ответ на нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, в частности, относительно этнических украинцев и крымских татар; усиление политики непризнания какого-либо изменения международно-правового статуса Крыма; эффективность санкций, их усиление и предотвращение обхода.



"Невзирая на то, что идет война, саммит пройдет в другом формате, и я очень рад, что президент Польши будет со мной", – заявил перед началом второго саммита Международной Крымской платформы Президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за личное присутствие на этом важном мероприятии (Дуда прибыл в Киев 23 августа).



Польский лидер со своей стороны подчеркнул важность своего визита в Киев 23 августа, назвав этот день "Днем протеста против российского империализма".



"Я сегодня здесь, рядом с президентом, который борется с российской агрессией", – сказал польский лидер, добавив, что "Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Европы".



В контексте этого Дуда прокомментировал опасность, которая существует в связи с угрозами российских ракетных атак: "Но вы же не боитесь!". Владимир Зеленский поддержал коллегу, заметив, что "все боятся смерти, никто не хочет умирать, но никто не боится России, – и вот про что этот визит президента Дуды".



Президент Украины: деградация России началась с захвата Крыма

Деградация России началась еще с захвата ею полуострова Крым. Продолжилась же она массированным террором, который осуществляет страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил Президент Украины

Владимир Зеленский





"Деградация России началась с захвата Крыма, с террора против крымскотатарского народа, коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской общины. Были изгнаны все люди, кто говорил, что Крым – это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру и свободу в Крыму", – рассказал Зеленский.



Глава государства отметил, что все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму с первых недель после его позорного захвата. "Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которую еще не так давно приглашали за стол с Большой семеркой и которая теперь соперничает за первенство с наиболее жестокими режимами прошлого, ответственными за геноцид, захватнические действия и депортации", – резюмировал Владимир Зеленский (полное выступление Президента Украины читайте , открывая второй саммит Международной Крымской платформы."Деградация России началась с захвата Крыма, с террора против крымскотатарского народа, коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской общины. Были изгнаны все люди, кто говорил, что Крым – это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру и свободу в Крыму", – рассказал Зеленский.Глава государства отметил, что все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму с первых недель после его позорного захвата. "Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которую еще не так давно приглашали за стол с Большой семеркой и которая теперь соперничает за первенство с наиболее жестокими режимами прошлого, ответственными за геноцид, захватнические действия и депортации", – резюмировал Владимир Зеленский (полное выступление Президента Украины читайте ТУТ ).

Премьер Украины: украинский Крым может стать одним из лучших курортов Европы

После возвращения ныне оккупированного Крыма в Украину, у него есть все возможности стать одним из лучших курортов в Европе. Уверенность в этом высказал премьер-министр

Денис Шмыгаль

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"После деоккупации Крыма его развитие станет неотъемлемой частью Плана восстановления Украины. Превратить Крым в цветущий сад – это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины", – заявил глава украинского правительства.



Он назвал основные направления развития украинского полуострова: развитие новых транспортных путей, интеграция в европейскую энергосеть ENTSO-E, создание инфраструктуры отдыха круглогодично, возрождение культовых фестивалей, развитие экосистемы орошения и государственные проекты в сфере поддержки исторических ячеек производства вин.



"Потенциал Крыма – это возможность стать одним из лучших курортов в Европе", – уверен премьер.



По словам Шмыгаля, развитие полуострова будет происходить в рамках европейского курса Green Deal, который является одним из ключевых принципов Плана восстановления Украины. Речь идет о внедрении современных экологических и климатических стандартов для предприятий Крыма, возвращении природоохранного статуса важным экосистемам, восстановлении плодородия почв.



Премьер подчеркнул, что Крым будет развиваться как часть единого экономического пространства Украины в рамках Плана восстановления Украины.

Генсек НАТО: зима будет на истощение. Украине нужно больше оружия

Генеральный секретарь НАТО

Йенс Столтенберг

заверил власти Украины в дальнейшей поддержке, и она будет продолжаться столько, сколько потребуется.



Так, выступая на саммите, Йенс Столтенберг заявил: "Мы преданы партнерству с Украиной, мы помогли перейти к натовским стандартам. Зима будет тяжелой, и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину. Сильная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно".



Генсек НАТО также заявил, что восемь лет назад РФ незаконно захватила Крым, превратив его в один из самых милитаризованных участков планеты.



"И он стал плацдармом для нападения на Украину полгода назад. Президент Путин думал, что сможет сломать украинский народ и будет диктовать свои условия. Но он ошибся. Украина показала способность защищаться от агрессии и наносить тяжелые потери России", – сказал Столтенберг.



Он заверил, что Альянс полностью солидарен с Украиной, страны-члены НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны и право защищать свою землю. "НАТО является частью Контактной группы под эгидой США, которая мобилизует поддержку, и я активно призываю лидеров предоставлять больше оружия и оборудования как можно скорее", – резюмировал.

Президент Евросовета мечтает посетить украинский Крым

ЕС никогда не признает аннексию Россией Крыма, который она теперь использует для атак против Украины, завил президент Европейского совета

Шарль Мишель

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"Агрессия началась не в феврале, она началась в 2014 году с незаконной аннексии Крыма. С февраля Россия использовала Крым в качестве плацдарма для вторжения в другие регионы Украины, а также для ракетных атак", – сказал Мишель.



По его словам, Россия использует Крым как транзитный пункт для депортации украинского населения в фильтрационные лагеря. "Российское присутствие в Крыму также привело к блокированию портов на Черном и Азовском морях", – сказал он.



Мишель также выразил обеспокоенность в связи с постоянными обстрелами ЗАЭС и территории вблизи нее. "Действия РФ рискуют привести к ядерной катастрофе. Мы полностью поддерживаем меры, принимаемые ООН. Россия должна дать полный доступ и обеспечить демилитаризованную зону вокруг станции", – настаивает еврочиновник.



Напомнил Мишель и о предоставлении в июне Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. "Я хочу еще раз повторить, что ваше будущее – вместе с ЕС. У меня есть большая мечта, что я также смогу присоединиться к вам, Владимир, в путешествии в Крым", – добавил глава Евросовета, обращаясь к Президенту Украины.

Президент Польши: нужно освободить всю Украину вместе с Крымом

Необходимо освободить от российской оккупации всю территорию Украины, включая Крым, уверен президент Польши

Анджей Дуда





"Крым – это Украина. Как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так и Крым является и будет частью Украины", –



Он называл невозможным возвращение к привычному бизнесу с Россией, когда она воюет с Украиной и оккупирует ее территории. "Мы не можем вернуться к той линии, которая была 23 февраля. Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом", – сказал Дуда, отметив при этом, что он лично в Крыму не бывал, но напомнил, как о нем писал польский поэт Адам Мицкевич.



"С 2014 года я начал думать, что мне не хватало такой возможности. Но в 2022 году я начал верить, что увижу украинский Крым. Я верю, Владимир, что вы мне покажете Крым", – выразил надежду польский лидер, обращаясь к Владимиру Зеленскому. "Крым – это Украина. Как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так и Крым является и будет частью Украины", – сказал Дуда на украинском языке.Он называл невозможным возвращение к привычному бизнесу с Россией, когда она воюет с Украиной и оккупирует ее территории. "Мы не можем вернуться к той линии, которая была 23 февраля. Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом", – сказал Дуда, отметив при этом, что он лично в Крыму не бывал, но напомнил, как о нем писал польский поэт Адам Мицкевич."С 2014 года я начал думать, что мне не хватало такой возможности. Но в 2022 году я начал верить, что увижу украинский Крым. Я верю, Владимир, что вы мне покажете Крым", – выразил надежду польский лидер, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Президент Турции: Крым – это Украина

Завершение оккупации РФ Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности. Об этом заявил президент Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

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"С самого начала Турция открыто заявляла, что аннексия Крыма неконституционна и незаконна, и не признает ее. Это принципиальная позиция как по правовым, так и по моральным соображениям. Международное право по сути определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является", – подчеркнул турецкий президент.



Он добавил, что сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины "крайне важно не только для региональной, но и для глобальной безопасности и стабильности".



"Для Турции приоритетом также является обеспечение безопасности и благосостояния родственных с нами крымских татар, являющихся одним из коренных народов Крыма. Наши крымские татары пристально наблюдают за последними событиями в Крыму", – добавил Эрдоган.

Президент Литвы: Крым должен стать местом окончания войны

Крым должен стать местом, где закончится российская война против Украины; полуостров должен вернуться под контроль Украины, которой он принадлежит, считает президент Литвы

Гитанас Науседа

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"Крым должен превратиться в то место, где остановится эта война, где остановятся дальнейшие атаки против украинского народа. Крым должен вернуться в Украину, которой он принадлежит, и все заключенные во время оккупации должны быть освобождены", – заявил Науседа в своем выступлении на саммите.



Литовский лидер подчеркнул: Россия использует незаконно аннексированный Крым как плацдарм для совершения военных преступлений против Украины, а активисты и крымские татары подвергаются преследованию.



Гитанас Науседа также предостерег – попытка примирить агрессоров не приведет к успехам. "Они мечтают о возобновлении российской империи. Именно поэтому важно усилить международные санкции, а также политическую и экономическую изоляцию России. Необходимо повысить нашу устойчивость, а для этого нужно избавиться от зависимости от российских энергоресурсов", – заявил президент Литвы.

Президент Латвии: осудить агрессию РФ недостаточно – нужно больше оружия и санкций





Усилить поддержку Украины и вместе с этим усилить давление на Россию путем введения новых санкций и запрета на путешествия для россиян в Европу – с таким призывом выступил президент Латвии

Эгилс Левитс

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Он напомнил, что Латвия пережила свой опыт оккупации. "Мы не признаем аннексию Крыма. Это очень важно, поскольку это позволило восстановить нашу независимость даже после 50 лет оккупации. Я уверен, что наша политика непризнания оккупации Крыма не продлится долго, поскольку очень скоро Крым будет освобожден", – заявил латвийский лидер.



Он подчеркнул: сегодня идет жестокая война, в которой Россия не может выиграть, которая должна завершиться победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности.



И Латвия оказывает Украине всю поддержку, какую только может. Но всего этого недостаточно.



"Но нужно делать больше в военном, экономическом и гуманитарном смысле – все это важно. Но нам нужно усилить и международное давление на Россию. Надо работать с международными партнерами по всему миру, чтобы заручиться их поддержкой. Санкции должны быть усилены, путешествия россиян за пределами России должны быть ограничены. Поддерживающие агрессию не должны иметь возможности отправляться в страны Европы, – заявил президент Латвии. – Осуждение российской агрессии против Украины недостаточно. В этой ситуации важна военная помощь. Украина должна победить в войне – это необходимо для будущего Украины, для будущего Европы и для будущего международного права".

Президент Эстонии: война началась в Крыму и в Крыму должна закончиться

Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в ее международно признанных границах, включая Крым, заявил президент Эстонии Алар Карис.



"Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма или других украинских регионов. Эстония будет поддерживать Украину, сколько необходимо, чтобы помочь выиграть эту войну и восстановить суверенитет и территориальную целостность. Эта война началась в Крыму и должна закончиться в Крыму", – подчеркнул эстонский лидер.



Главной задачей на сегодняшний день он назвал увеличение цены, которую Россия платит за вторжение.



"Мы должны увеличить и ускорить военную помощь Украине и усилить санкции против России. Мы предложили новые жесткие ограничения, потому что мышление людей начинает меняться только тогда, когда они чувствуют влияние на свою жизнь", – сказал Карис, подчеркнув при этом важность привлечения к ответственности всех ответственных за военные преступления.

Президент Словакии: то, что сделала РФ с Украиной, она может сделать и с другими

Словакия поддерживает Украину потому, что после агрессии РФ ни одна из стран не может чувствовать себя в безопасности, заявила президент Словакии

Зузана Чапутова





Она заметила, что в 2014 году ответов Запада было недостаточно – Россия продолжала свои жестокие действия на территории Украины. "Шесть месяцев назад Россия начала широкомасштабную и неспровоцированную агрессию против Украины и Крым использовался для российского нашествия", – отметила она.



Зузана Чапутова считает: "То, что Россия сделала по отношению к Украине, она может сделать и по отношению к другим странам. Следовательно, наша страна стоит рядом с Украиной, поддерживает Украину, и вместе с партнерами в ЕС и НАТО мы не остановимся, мы продолжим оказывать политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку. Это, в частности, 30 боевых машин, о которых мы объявляем сегодня".



Президент Словакии подчеркнула: только украинский народ должен определять свое будущее и никто не может навязывать ему свою волю. А задача Запада, по ее словам, – увеличить цену ведения войны для России.



К слову, уже известно, что Словакия Она заметила, что в 2014 году ответов Запада было недостаточно – Россия продолжала свои жестокие действия на территории Украины. "Шесть месяцев назад Россия начала широкомасштабную и неспровоцированную агрессию против Украины и Крым использовался для российского нашествия", – отметила она.Зузана Чапутова считает: "То, что Россия сделала по отношению к Украине, она может сделать и по отношению к другим странам. Следовательно, наша страна стоит рядом с Украиной, поддерживает Украину, и вместе с партнерами в ЕС и НАТО мы не остановимся, мы продолжим оказывать политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку. Это, в частности, 30 боевых машин, о которых мы объявляем сегодня".Президент Словакии подчеркнула: только украинский народ должен определять свое будущее и никто не может навязывать ему свою волю. А задача Запада, по ее словам, – увеличить цену ведения войны для России.К слову, уже известно, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1, а получит от Германии 15 танков Leopard 2A4.

Премьер Британии: Путин хочет сделать со всей Украиной то, что он уже сделал с Крымом

Премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон

уверен, что президент РФ готовит нападение на новые части Украины и хочет сделать с ней то, что уже сделал с Крымом.



Так, в своем выступлении Борис Джонсон напомнил, что в 2014 году началось то, что было предварительным этапом этой войны.



"И у нас тогда не было смелости и решимости признать ненормальность того, что уже тогда начало действовать... Путин превратил Крым в один из трамплинов атаки 24 февраля", – заметил британский премьер.



Борис Джонсон высказал уверенность, что "Путин планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же самое, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию, готовит больше фальшивых референдумов".



Обратил внимание британский премьер и на то, что во время оккупации значительно увеличилось преследование оппозиции и крымских татар. Именно поэтому, по словам Джонсона, как никогда важно стоять вместе на защите принципов международного права.



"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма или какой-либо другой части украинской территории. Перед лицом путинского нападения мы и дальше будем оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в которой они нуждаются, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не выведет свои силы со всей без исключения территории Украины", – резюмировал премьер-министр Великобритании.

Премьер Канады: против РФ вводятся дополнительные санкции

Канада вводит санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России. Об этом заявил премьер-министр Канады

Джастин Трюдо

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"Мы налагаем санкции на 62 дополнительных лица и одну организацию оборонного сектора, поскольку они были соучастниками незаконного вторжения России в Украину и продолжающихся нападений на Украину", – сказал он.



Трюдо напомнил, что с момента незаконной аннексии Крыма Канада ввела санкции против 1750 физических лиц и компаний из РФ.



В канадском правительстве также уточнили, что среди лиц, попавших под новые санкции, есть чиновники российского правительства, включая российских федеральных губернаторов и руководителей регионов, члены их семей, а также чиновники подсанкционных структур оборонного сектора.

Премьер Швеции: Украина получит новый "комплексный пакет" помощи

Премьер-министр правительства Швеции

Магдалена Андерссон

во время второго саммита Международной Крымской платформы анонсировала подготовку "дополнительного комплексного пакета" помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России.



"Мы должны гарантировать продолжение скоординированной реакции международного сообщества, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить ответственность всех виновных за российскую агрессию, – сказала Андерссон. – Нам необходимо предупредить подобные агрессии в других регионах. Что за силой не всегда находится правда. И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи устойчивости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам".



Премьер Швеции также подчеркнула, что агрессия России против Украины имеет и глобальные последствия в виде энергетического и продовольственного кризиса, за что Россия несет полную ответственность.



"Швеция никогда не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма со стороны России или какие-либо попытки в дальнейшем аннексировать территорию Украины. Мы должны сохранять единство в нашей поддержке Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", – резюмировала глава правительства.

Премьер Бельгии: об Украине не забывают, но конфликт будет затяжной

Премьер-министр Бельгии

Александр де Кроо

опроверг все чаще звучащие заявления, что в мире начинают забывать об Украине, и заверил Киев в дальнейшей поддержке.



"Кто-то говорит, что понемногу Украину начинают забывать, но я хочу возразить: мы продолжаем поддерживать Украину, ее руководство и население", – заявил де Кроо.



Политик подчеркнул, что все участники саммита собрались для того, чтобы подтвердить: "Крым является неотъемлемой частью Украины", а также "послать месседж президенту Путину, что, нарушая международное право, он понесет ответственность за последствия своих действий".



Премьер-министр заверил, что Бельгия поддерживала и будет поддерживать Украину.



"Наша многомерная поддержка будет оставаться безусловной. Мы уже приняли семь пакетов санкций и продолжаем работу над восьмым пакетом, вместе с партнерами мы будем способствовать дальнейшей экономической, военной поддержке Украины", – заверил он.



Вместе с тем Александр де Кроо с сожалением констатировал, что "все мы должны готовиться к затяжному конфликту, поскольку эта агрессия превращается в войну на истощение".

Премьер Италии: борьба за Крым – это часть борьбы за всю Украину

Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение всей Украины, заявил премьер-министр Италии

Марио Драги

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"Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение всей Украины. В феврале российские войска использовали Крым в качестве плацдарма для нападения на юг Украины, в том числе Херсон. Они продолжают использовать Крым для создания военного давления на другие регионы, в частности, на города Николаев и Одесса", – сказал Драги.



По его словам, международное сообщество не может стоять в стороне в то время как Россия пытается подчинить, покорить новые части украинской территории.



"Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию и использование невинных мирных жителей в качестве целей. Италия продолжит поддерживать Украину. Мы с вами в вашей борьбе против вторжения России, в борьбе за восстановление территориальной целостности и независимости", - заявил Драги.

Председатель ВР Украины: Готовим первый парламентский саммит Крымской платформы

В конце октября в Хорватии состоится парламентский саммит Крымской платформы. Такой анонс сделал председатель Верховной Рады Украины

Руслан Стефанчук

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"Я имею большую честь и удовольствие анонсировать проведение первого парламентского саммита международной Крымской платформы. Он состоится в конце октября – ориентировочно, как было озвучено, до 24-25 октября – в Республике Хорватия в городе Загребе", – сообщил Стефанчук.



Соорганизаторами этого важного мероприятия выступают Верховная Рада Украины и сабор (парламент) Хорватии.



"Таким образом, мы разворачиваем парламентскую деятельность международного измерения Крымской платформы", – резюмировал спикер украинского парламента.

Немного истории

Учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма – прошел 23 августа 2021 года в Киеве.



Тогда в нем участие приняли представители 47 государств и международных организаций. Они одобрили совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма. Этот документ подтвердил, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.



Государства-участники саммита также договорились создать "Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации".



На прошлой неделе президент Владимир Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма. Данный консультативный орган будет в том числе заниматься вопросами, поднятыми во время саммита Крымской платформы.