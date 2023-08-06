



Миллиардер остановил пожертвования Форуму Кохелет, стоящему за судебной реформой

Американский миллиардер еврейского происхождения, известный тем, что спонсировал влиятельный правый аналитический центр, заявил, что прекратил финансирование из-за опасений по поводу будущего израильской демократии и разобщенности в израильском обществе.



Артур Данчик, один из руководителей Уолл-стрит, пожертвовал миллионы “Форуму Кохелет”, иерусалимскому аналитическому центру, который разработал основные аспекты спорной судебной реформы. Сам бизнесмен стал объектом протестов, проведенных у его дома и офиса в Филадельфии.



“На протяжении всей своей жизни я поддерживал множество различных организаций, которые продвигают личные и экономические свободы для всех людей”, – говорится в его заявлении. “Тем не менее, когда в обществе появляется раскол, люди должны объединиться, чтобы сохранить демократию. Я перестал делать пожертвования аналитическим центрам в Израиле, в том числе “Форуму Кохелет”. Я считаю, что в настоящее время наиболее важно, чтобы Израиль сосредоточился на национальном единстве”.



Считается, что Данчик является крупнейшим спонсором группы. В “Кохелет” работают десятки экспертов по вопросам политики, и он имеет влияние на ключевых членов правительства Нетаниягу.



Новость о прекращении финансирования аналитического центра появилась после неоднократного давления со стороны активистов израильского протестного движения, осуждающих судебную реформу Нетаниягу как "посягательство на демократию". Кроме протестов перед домом и офисом миллиардера, в еврейской газете “Еврейский экспонент” был размещена реклама, призывающая Данчика “убрать руки от нашей демократии”.

