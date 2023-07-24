



Крупнейшие компании Израиля объявили забастовку

Бизнес-форум, назначающий руководителей 150 крупнейших компаний в экономике, объявил вчера вечером (в воскресенье, 24 июля) забастовку в попытке бороться с завершением принятия закона об отмене основания разумности.



В ходе забастовки, в которой участвуют не все компании, входящие в форум, крупные торговые центры останутся закрытыми, а большинство служб первой необходимости продолжат работу.



"Форум призывает другие компании и предприятия присоединиться к экстренному шагу,на который мы пошли за неимением возможности,сделать что-то другое, для того, чтобы остановить одностороннее законодательство и вступить в переговоры", - говорится в сообщении форума. Мы должны достичь договоренностей, которые позволят предотвратить драматический ущерб экономике и раскол, разрывающий общество и народную армию и ставящий под угрозу безопасность и будущее всех нас". Форум призывает премьер-министра исполнить свой долг, осознать масштаб возможной катастрофы и немедленно остановить принятие закона об ограничении основания разумности и вступить в переговоры".