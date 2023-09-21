



Кронпринц: Саудовская Аравия - самая большая история успеха XXI века

Наследный принц Мухаммед бен Салман считает, что Саудовская Аравия представляет собой самую большую историю успеха XXI века.



В интервью ведущему Fox News Брету Байеру он рассказал, что его государство добилось самого быстрого роста ВВП среди стран G7.



Фактический правитель Саудовской Аравии также отметил, что наблюдаются уверенный рост и комплексные социальные и экономические реформы.



"Наше "Видение 2030" великолепно, и мы каждый день удивляемся, когда быстро достигаем поставленных целей. Наш рост в плане нефти в этом году будет одним из самых быстрых в странах G20", - добавил он.



Принц Салман добавил, что Королевство отслеживает спрос и предложение на нефтяном рынке и принимает необходимые меры для стабилизации энергетического рынка. Кроме того, он рассказал о мерах, принимаемых для того, чтобы сделать Саудовскую Аравию крупным туристическим направлением мирового масштаба. По его словам, для этого развиваются другие сферы, включая спорт, развлечения и культуру.

