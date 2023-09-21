



Кронпринц Салман об убийстве Хашогги: дело закрыто, проводим реформу

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью американскому телеканалу Fox News прокомментировал нашумевшее убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, в причастности к которому США подозревали именно его.



"Все, кто причастен к убийству Хашогги, отбывает срок в тюрьме. Мы принимаем все необходимые юридические меры. Дело было закрыто", - сказал он.



По словам принца Салмана, в Саудовской Аравии пытаются реформировать систему безопасности, чтобы быть уверенными, что такого рода "ошибок" не произойдет. Он подчеркнул, что правительство не вмешивается в работу судов.



"Мы видим, что за последние пять лет ничего подобного не произошло. Это не часть того, что делает Саудовская Аравия", - добавил он, отметив, что страна работает над реформированием некоторых законов и правительство не вмешивается в работу судебной власти.



Относительно напряженных отношений с США после убийства Хашогги, кронпринц отметил, что восстановлены важные связи в сфере безопасности с Вашингтоном.



"У нас особые отношения с президентом Джо Байденом. Мы входим в пятерку крупнейших покупателей американского оружия", - подчеркнул он.



Напомним, Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было обнаружено в колодце. Расследование, проводимое Вашингтоном, показало, что в убийстве участвовал ключевой советник кронпринца и семь бойцов Сил быстрого реагирования. Утверждалось, что Салман лично одобрил ликвидацию оппозиционного журналиста.