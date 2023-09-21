



Кронпринц Салман: нормализация с Израилем будет исторической сделкой

Саудовская Аравия может работать с Израилем, независимо от того, кто у власти.



Такое заявление в интервью ведущему Fox News Брету Байеру сделал наследный принц Мухаммед бен Салман.



Он подчеркнул, что в настоящее время между Саудовской Аравией и Израилем нет дипломатических отношений, но по этому вопросу ведется активная работа. Также он добавил, что палестинский вопрос имеет решающее значение для нормализации отношений с Израилем.



"Каждый день мы сближаемся, кажется, впервые все по-настоящему серьезно. Посмотрим, как пойдет дело. Это будет крупнейшей исторической сделкой со времен окончания холодной войны. Если мы добьемся прорыва в достижении соглашения, которое удовлетворит потребности палестинцев и успокоит регион, мы будем работать со всеми", - подчеркнул он.



По словам кронпринца, ему важно стать свидетелем того, что у палестинцев будет "хорошая жизнь". Также Салман прокомментировал недавнее соглашение о создании экономического коридора, который соединит Индию, Израиль, Ближний Восток и Европу. По его словам, этот маршрут сэкономит время и деньги.

