



Кронпринц Салман: Эр-Рияд готов стать посредником между Украиной и РФ

Эр-Рияд готов выступить в качестве посредника для завершения войны в Украине.



Такое заявление на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.



Во время встречи украинский лидер проинформировал собеседника о ситуации в сфере безопасности и о противодействии РФ.



Также он рассказал по поводу главных элементов формулы мира. В ответ кронпринц объявил о готовности Саудовской Аравии стать посредником для завершения войны в Украине.



"Мы подтверждаем позицию королевства, которая заключается в поддержке всего, что способствует снижению остроты кризиса в Украине, а также готовность королевства продолжать посреднические усилия между РФ и Украиной", — подчеркнул принц Салман.



Он также подтвердил заинтересованность в инвестициях в Украину и восстановление государства после войны. Зеленский пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить Украину с официальным визитом.