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Кронпринц Салман: Эр-Рияд готов стать посредником между Украиной и РФ
19.05.2023 16:52 Алина Груднева

Кронпринц Салман: Эр-Рияд готов стать посредником между Украиной и РФ

Эр-Рияд готов выступить в качестве посредника для завершения войны в Украине.

Такое заявление на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Во время встречи украинский лидер проинформировал собеседника о ситуации в сфере безопасности и о противодействии РФ.

Также он рассказал по поводу главных элементов формулы мира. В ответ кронпринц объявил о готовности Саудовской Аравии стать посредником для завершения войны в Украине.

"Мы подтверждаем позицию королевства, которая заключается в поддержке всего, что способствует снижению остроты кризиса в Украине, а также готовность королевства продолжать посреднические усилия между РФ и Украиной", — подчеркнул принц Салман.

Он также подтвердил заинтересованность в инвестициях в Украину и восстановление государства после войны. Зеленский пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить Украину с официальным визитом.

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