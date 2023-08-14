



Кроме закона о призыве: новые требования Яадут А-Тора

Один из представителей партии Яадут А-Тора заявил, что наряду с законом о воинской повинности его партия будет требовать закрепления базового закона об изучении Торы и закона о преодолении вето БАГАЦа Кнессетом, сообщает канал КАН.



По словам источника, ультраортодоксальные депутаты Кнессета "не проголосуют и за запятую в правовой реформе", без закона о воинской повинности и не готовы к тому, чтоуб принятие требуемых ими законов было отложено.



Источник добавил, что раввины не допустят, чтобы члены Кнессета оказались в ситуации, когда закон будет одобрен, а затем признан недействительным БАГАЦем.



Другие источники в Кнессете подчеркнули, что "депутаты Кнессета от коалиции, выступающие против закона о призыве, в конечном итоге проголосуют за него, поскольку понимают, что если он не будет принят - коалиции не будет".