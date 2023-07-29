



Кризис в службах безопасности усугубляется, - источники

Информированные источники предупредили об углублении кризиса в системе безопасности и подвергли критике начальника штаба ЦАХАЛа и глав ШАБАКа, Моссада, а также комиссара полиции, которые, по их утверждениям, стоят в стороне и недостаточно четко проявляют позицию против явления прекращения добровольного призыва в резервисты, пишет jpost.



“Они выигрывают время, выбирая высказываться очень взвешенно и взвешенно, — пояснили источники, — но если БАГАЦ отклонит решение правительства, а премьер-министр выступит против него, они больше не смогут противостоять ему и придется высказать профессиональное мнение”.



Согласно источникам, “десятки тысяч кадровых солдат ждут, чтобы увидеть, что произойдет в момент истины. Такова история”.



Согласно другим источникам службы безопасности, численность резервистов в подразделении 8200 приближается к трехзначному числу, которые проинформировали своих командиров в различных подразделениях о том, что они не прибудут на службу в резерв по разным причинам. Другие источники предупреждали о снижении готовности ВВС.



По словам силовиков, примерно через три недели боеготовность корпуса будет снижена таким образом, что командующий ВВС должен будет провести повторную оценку ситуации и решить, готовы ли ВВС к боевым действиям.



Примером ухудшения является сокращение объема обучения в военно-воздушных силах за последнюю неделю, вопреки графику обучения, с упором на летную школу, основу которой составляют наиболее профессиональные и опытные пилоты запаса.



Сотрудники службы безопасности также подсчитали, что в зависимости от сокращения числа пилотов-добровольцев командующий ВВС должен будет обновить требуемый квалификационный уровень и пойти на риск, выдавая разрешение на полет или прекращая полеты людей из-за страха перед воздухом.

