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Кризис миновал: Польша возвращает посла в Израиль | Фото: Посольство Израиля в Польше
22.03.2023 17:25 Алина Груднева

Кризис миновал: Польша возвращает посла в Израиль

Польша и Израиль объявили об окончании политического кризиса между двумя странами.

Это произошло по итогам встречи в Варшаве между министром иностранных дел Эли Коэном и его коллегой Збигневом Рау.

Было решено, что Польша вернет своего посла в Израиль. Коэн приветствовал это решение.

Также стороны договорились о возвращении учебной программы для израильских подростков в Польше.

"Вместе мы продолжим продвигать политические вопросы, такие как решительная борьба против иранской ядерной программы", - сообщил Коэн.

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