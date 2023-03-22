



Кризис миновал: Польша возвращает посла в Израиль

Польша и Израиль объявили об окончании политического кризиса между двумя странами.



Это произошло по итогам встречи в Варшаве между министром иностранных дел Эли Коэном и его коллегой Збигневом Рау.



Было решено, что Польша вернет своего посла в Израиль. Коэн приветствовал это решение.



Также стороны договорились о возвращении учебной программы для израильских подростков в Польше.



"Вместе мы продолжим продвигать политические вопросы, такие как решительная борьба против иранской ядерной программы", - сообщил Коэн.