Кризис миновал: Польша возвращает посла в Израиль
Польша и Израиль объявили об окончании политического кризиса между двумя странами.
Это произошло по итогам встречи в Варшаве между министром иностранных дел Эли Коэном и его коллегой Збигневом Рау.
Было решено, что Польша вернет своего посла в Израиль. Коэн приветствовал это решение.
Также стороны договорились о возвращении учебной программы для израильских подростков в Польше.
"Вместе мы продолжим продвигать политические вопросы, такие как решительная борьба против иранской ядерной программы", - сообщил Коэн.
דף חדש ביחסים עם פולין🇮🇱🇵🇱— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 22, 2023
נפגשתי היום עם שר החוץ הפולני @RauZbigniew, וסיכמנו על החזרת השגריר הפולני לישראל וסיום המשבר בין המדינות. חתמנו גם על החזרת משלחות הנוער לפולין.
פולין היא גורם משמעותי באירופה כיום, ויחד נמשיך לקדם נושאים מדיניים כמו המאבק הנחוש נגד הגרעין האיראני pic.twitter.com/BMvwUtor7W