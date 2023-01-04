



Кризис миновал? Депутат "Оцма Йегудит" отказался от угрозы бойкотировать пленум

Депутат от "Оцма Йегудит" Альмог Коэн отказался от своей угрозы бойкотировать заседания Кнессета.



По данным израильских СМИ, это произошло после того, как он получил обещания от Итамара Бен-Гвира, что фракция будет упорно сопротивляться любому закону или постановлению, которые могут негативно повлиять на юг, в частности, на Негев.



Ранее Коэн заявил, что пропустит голосование в Кнессете в знак протеста против сокращения на 3% налоговых льгот для городов Мейтар, Кармит и Димона.



По словам источников, сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с главами региональных советов Негева по налоговому вопросу.