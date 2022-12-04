



Кризис доверия к израильским судам - худший в мире





Судебный активизм вредит доверию общества к судебной системе: таковы результаты нового исследования, недавно проведенного в Еврейском Университете и опубликованного в газете "Исраэль Хайом".



Согласно исследованию, с 1991 года, когда началась конституционная революция, доверие общества к суду снизилось на 30%.



В исследовании, проведенном профессором Йонатаном Гивати и аспирантом Аароном Гербером, используется уникальная база данных, которая до сегодняшнего дня не использовалась исследователям в области права. Это данные о доверии населения к суду и другим институтам, как в Израиле, так и в других странах, за 1991-2018 годы.



Цель исследования - эмпирически проверить, как изменилось отношение общества к судебной системе, с помощью программы международного социального опроса ISSP, которая является результатом сотрудничества 40 государств, на основании анкет, заполненных в 1991, 1998, 2008 и 2018 годах.



Респондентов просили ответить на вопрос "Насколько вы доверяете судам и судебной системе?", а также на другие вопросы, касающиеся Кнессета, бизнеса и промышленности, раввината и религиозных институтов, школ и системы образования.



В исследовании приводятся самые ранние данные о доверии общества к суду, доступные исследователям в Израиле (4 500 респондентов), что позволяет изучить, как конституционная революция повлияла на него с течением времени. Это единственные данные, сбор которых начался до принятия основных законов в 1992 году и до начала конституционной революции в 1995 году.



Исследователи утверждают, что "после конституционной революции процент респондентов, доверяющих суду, снизился примерно на 30%", и заявляют, что "ни один суд в мире и ни одно учреждение в Израиле не сталкивались с таким резким снижением доверия к ним в этот период".



"Тот факт, что значительная часть снижения доверия к суду произошла до появления социальных сетей в Израиле, и тот факт, что не было обнаружено связи между использованием социальных сетей и доверием к суду, затрудняет принятие утверждения о том, что снижение доверия было вызвано социальными сетями", - утверждают они.



Исследование исключает, что снижение доверия является частью такого явления, как снижение доверия к другим государственным институтам. Данные показывают, что снижение доверия к БАГАЦу было на 24% более резким, чем снижение доверия населения к Кнессету, системе образования и религиозным институтам.