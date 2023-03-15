



Критики Нетаниягу призывают Германию и Великобританию отменить его визиты

Сотни израильских писателей, художников и интеллектуалов во вторник призвали Германию и Великобританию отменить предстоящие визиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявив, что его план по перестройке судебной системы Израиля поставил страну на деструктивный курс.



В письме, адресованном послам Германии и Великобритании в Израиле, около 1000 израильских деятелей заявили во вторник, что Израиль переживает самый экстремальный кризис в своей истории и что Нетаниягу пытается превратить страну в “теократическую диктатуру”.



“Перед лицом опасного и деструктивного руководства Нетаниягу и в свете огромного демократического гражданского сопротивления разрушению государственных институтов недемократическим законотворчеством мы просим, ​​чтобы Германия и Великобритания незамедлительно объявили подсудимому Нетаниягу, что его запланированные государственные визиты в ваши страны отменяются”, – говорится в письме. “Если эти визиты пройдут, как и планировалось, над ними нависнет темная тень”.



Письмо подписано всемирно известным писателем Дэвидом Гроссманом, писательницей Дорит Рабинян, режиссером Ури Барбашем, а также множеством ученых, бизнесменов и экспертов.



Нетаниягу должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в четверг в Берлине, где, по словам израильских эмигрантов, они организуют масштабную акцию протеста против визита премьер-министра.