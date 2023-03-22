



Криминальные властелины Герцлии. Бомба, которая взорвет Ликуд



Видео, министр юстиции министр юстиции обнимает преступника в Герцлии, вызвало бурную реакцию - и сегодня выяснилось, что кроме него на том празднике Пурим присутствовали многие высокопоставленные члены Ликуда.



פרסום: באמצע חג הפורים הגיע שר המשפטים יריב לוין למסיבה של רפי חיים (קדושים) ממשפחת הפשע קדושים ההרצליינית, עבריין שישב 4 תקופות בכלא. במסיבה נכח גם בנו, ישראל, שהורשע בירי באלי טביב וישב שנתיים בכלא.



קדושים נהיה פוקד גדול בליכוד והשרים עולים אליו לרגל. https://t.co/e5KiVRcMNx pic.twitter.com/tUuxgPzomB — Chaim Levinson (@chaimlevinson) March 20, 2023

לחובבי הז'אנר: סרטון נוסף ממסיבת הפורים של משפחת קדושים בכיכוב דודי אמסלם pic.twitter.com/Z8RmF7obEu — Chaim Levinson (@chaimlevinson) March 21, 2023

В видео показано, как Ярив Левин прибыл в дом преступника Рафи Хаим-Кдушим, видного деятеля городского отделения Ликуда.На видео и фотографиях с вечеринки, которую проводил Хаим-Кдушим, министры Левин, Исраэль Кац, Мири Регев и член Кнессета Дуди Амсалем были замечены вместе с другими, отмечающими последний праздник Пурим в Герцлии в его доме. Хаим-Кдушим был несколько раз осужден за уголовные преступления и отбывал реальные тюремные сроки.Официальные лица в городе свидетельствуют, что Хаим-Кдушим стал центральной фигурой в отделении Ликуда в Герцлии, и там его выдвигают кандидатом от партии в городской совет. "Он также был лучшим человеком для введения членов совета от правых в коалицию в городском совете, вместо членов совета от левых".Хаим-Кдушим ранее отбывал четыре тюремных срока, после того как был осужден за акты насилия, похищение людей и вымогательство, а также занимался обналичиванием чеков на сером рынке. Источники в Герцлии сообщили, что "он привел сотни людей в комитет Ликуда в городе, и таким образом захватил отделение и занял важную позицию в партии"."Он уже некоторое время пытается пробиться в муниципалитет, но пока безуспешно", - добавили они. По их словам, поскольку его семья "десятилетиями известна в городе как криминальная семья, и, очевидно, в городе есть проекты, которые задерживаются из-за того, что они установили над ними контроль".Около трех недель назад, во время демонстрации против правовой революции на междисциплинарном перекрестке в Герцлии, Хаим-Кдушим был записан на видео, проклиная протестующих. Окончатлеьно выйдя из себя он на скорости уехал с места происшествия.Сын Хаим-Кедуша, Исраэль Хаим, ранее был осужден за стрельбу в бизнесмена Эли Табива в Шмариаху, и он также отбывал реальный тюремный срок. Несколько месяцев назад он был вновь арестован вместе с другими людьми по подозрению в вымогательстве угроз у инспектора, который выписал им штрафы.