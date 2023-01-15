



Криминального босса арестовали после того, как он 1,5 месяца прятался в ПА

Нидель Абу Латиф, подозреваемый в том, что он является главой преступной организации, и находившийся в розыске в течение последних полутора месяцев, был арестован утром 15 января. Он задержан вместе с еще одним подозреваемыми в покушении на убийство жителя Дейр аль-Асад.



Двое были арестованы, когда их обнаружили в минивэне, следовавшем из Палестинской автономии в район Рама, после того как они скрывались в течение последнего периода в Иудее и Самарии. При них были обнаружены десятки тысяч долларов и шекелей наличными. Также были арестованы двое жителей Рамы, которые подвозили подозреваемых на своем автомобиле. Ожидается, что этим двоим будет предъявлено обвинение в пособничестве, за что предусмотрено наказание в виде 3 лет лишения свободы.



Полиция уточнила: "Организация Абу Латифа является главным виновником преступлений в северном регионе и связана с такими преступлениями, как вымогательство и рэкет, коррупция в организации тендеров, поджоги и насилие. Арест подозреваемых произведен по окончании масштабных розыскных мероприятий, проводившихся полицией северного округа п с использованием разведывательных и технических средств".