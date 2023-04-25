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Крики на кладбище во время выступления Бен-Гвира
25.04.2023 12:15 Алина Груднева

Крики на кладбище во время выступления Бен-Гвира

На военном кладбище в Беэр-Шеве во время выступления министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира раздались крики, когда он говорил свою речь по случаю Дня памяти.

Министр отреагировал на выкрики одного из родственников павшего воина.

"Он патриот, ему можно кричать", - сказал Бен-Гвир.

Свою дальнейшую речь он продолжил под недовольные крики и аплодисменты.
 

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