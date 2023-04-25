Крики на кладбище во время выступления Бен-Гвира
На военном кладбище в Беэр-Шеве во время выступления министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира раздались крики, когда он говорил свою речь по случаю Дня памяти.
Министр отреагировал на выкрики одного из родственников павшего воина.
"Он патриот, ему можно кричать", - сказал Бен-Гвир.
Свою дальнейшую речь он продолжил под недовольные крики и аплодисменты.
בבית העלמין בבאר שבע נשמעו גם קריאות תמיכה בשר איתמר בן גביר בזמן יציאתו @Itsik_zuarets pic.twitter.com/GMb8ZJQvBY— כאן חדשות (@kann_news) April 25, 2023