



Крики на кладбище во время выступления Бен-Гвира

На военном кладбище в Беэр-Шеве во время выступления министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира раздались крики, когда он говорил свою речь по случаю Дня памяти.



Министр отреагировал на выкрики одного из родственников павшего воина.



"Он патриот, ему можно кричать", - сказал Бен-Гвир.



Свою дальнейшую речь он продолжил под недовольные крики и аплодисменты.

