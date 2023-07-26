



Крик души Нахум Барнеа: я живу под оккупацией

Ведущий журналист газеты Едиот Ахронот, лауреат премии Соколова и премии Израиля, Нахум Барнеа опубликовал статью, в которой поделился своими чувствами после принятия закона об ограничении применения оснований разумности.



Барнеа пишет: “Вчера в 3:45 у здания Кнессета под палящим солнцем я впервые в жизни понял, что нахожусь в оккупации. Поправка к "Основному закону: Судебная власть", которую Кнессет сразу же принял в качестве закона, не была тем, что занимало мои мысли. Законы, в том числе и основные, не святы. В них можно вносить поправки и изменения. Если посмотреть на великолепных 64 депутатов, проголосовавших за поправку, то становится ясно, что все они не из одной породы. Некоторые из них - анусим [термин, обычно применяемый к евреям, насильственно обращенным в христианство во времена испанской инквизиции], некоторые - подхалимы, нацеленные на следующие первичные выборы, и рабы бибиистов в социальных сетях. Другие - солдаты, подчиняющиеся приказам; им все равно, какую роль играет Верховный суд и почему ему нужны основания разумности. А есть и такие, кем движет искренняя, всепоглощающая ненависть ко всему, что построено здесь сионистским видением.



Они ненавидят законы, институты, правила игры и сложности. Возьмем, к примеру, Бен Гвира, Ротмана, Кари или Штрук. Пока не было сформировано это правительство, они излагали экстремистские, бредовые идеи, прекрасно понимая, что они никогда не будут воплощены в жизнь. Заблуждение - это привилегия меньшинства. Это его бронежилет против реальности.



Накануне последних выборов Ротман и Смотрич представили свой план судебной революции на пресс-конференции, которую они провели в Кфар Маккабия. Презентация была удобной для восприятия, вдохновленной форумом "Кохелет". Ее содержание изобиловало демагогией, ложными утверждениями и подстрекательством. Когда они закончили свое выступление, я сказал им, что не верю, что кто-то воспримет их план всерьез. Очевидно, я ошибался. Эта презентация стала локомотивом, потянувшим израильский поезд в сторону Венгрии. Евреи диаспоры воспринимали государство как врага. Еврейская деревня, штетл, жила по своим правилам, в обход государства. Это был способ выживания угнетенного меньшинства. И вот теперь, после 75 лет независимости, штетл победил государство.



Что нам теперь делать, спрашивают люди, которые потратили свое время и силы на протесты. Как нам справиться с этой потерей? Куда нам двигаться дальше?”



Далее Барнеа предлагает придуманный им рецепт победы над вселенским злом в лице Биби, Ротмана и Бен-Гвира: “Примером может служить юридический советник Гали Бахарав-Миара, которая вынуждена терпеть оскорбления и проклятия со стороны министров, желающих снести ей голову, но тем не менее она решила держаться за свою должность. Возьмите пример Михэль Розенбаум, директора Управления государственных компаний, которая мужественно противостоял пренебрежению к закону и порядку со стороны министра [Дуди Амсалема], курирующего это управление.



Я бы посоветовал лидерам бизнеса и руководителям высокотехнологичных компаний подождать, прежде чем паковать свои компании и деньги и переезжать за границу. У вас есть власть. Не позволяйте правительству изгнать вас.



И, возможно, самое главное - судьям, которые работают в Верховном суде и в судах низшей инстанции: Не трепещите. Под грубыми нападками Левина, Амсалема и других на судебную власть скрываются два напуганных, полных ненависти и жаждущих власти политика. Не дайте им победить”.