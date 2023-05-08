



Кремлю не понравилось настроение ГУР мстить и уничтожать врага

Обещание руководителя Главного управления разведкой Министерства обороны Украины Кирилла Буданова "мстить врагу за каждую ракету и бомбу, каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине" не понравилось Кремлю. В РФ такие намерения "решительно осудили".



"Мы решительно осуждаем такие заявления. У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что нужно, на фоне таких заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 8 мая.



Песков добавил, что теперь Москва будет внимательно следить за реакцией Запада на такие заявления украинской власти и будет ждать их осуждения уже сегодня.



"Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона – особенно Вашингтона, – потому что представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно. Поэтому сегодня будем ждать этих осуждений", – отметил представитель Кремля.



Песков также считает, что Киев "не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности".



В заключение он добавил: "И наконец, это заявление господина Буданова в очередной раз подтверждает правильность решения президента Путина начать "специальную военную операцию" в Украине".



6 мая возле города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, в котором находился пропагандист, писатель Захар Прилепин. В результате взрыва погиб его водитель, а сам Прилепин получил ранения, напоминает Корреспондент.нет. По подозрению в покушении на Прилепина задержали уроженца Украины, якобы признавшего свою вину. В России также заявили, что к подрыву пропагандиста "имеет отношение США и Украина".



А 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга взорвали пропагандиста Владлена Татарского. Он погиб. Тогда пострадали еще 32 человека, из них 10 – в тяжелом состоянии.